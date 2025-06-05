Gaziantep'te 1 ton 600 kiloluk dana fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Kurban pazarını gözdesi 1,6 tonluk Fıstık





Oğuzeli'nde, "Fıstık" ismi verilen dana, hem boyu hem de kilosunun yanı sıra dudak uçuklatan fiyatıyla da vatandaşların gözdesi oldu. 4 yaşında olduğu belirtilen Fıstık'ın, özel yemlerle beslendiği ve günlük 25 kilogram yem tükettiği ifade edildi.





Danayı küçük yaşlardan beri özenle beslediğini söyleyen Büyükbaş Hayvan Yetiştiricisi Hasan İyikesici, "Fıstık" isimli dananın babasını ise çiftliğin rekortmeni olarak geçtiğimiz yıl kurban bayramında 1 ton 300 kilogram ağırlığında sattığını ifade etti.