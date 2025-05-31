Gaziantep’te cinayette kan donduran detaylar: Üç çocuk annesini aile üyeleri öldürmüş

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.



