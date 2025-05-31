Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep’te cinayette kan donduran detaylar: Üç çocuk annesini aile üyeleri öldürmüş

Gaziantep’te cinayette kan donduran detaylar: Üç çocuk annesini aile üyeleri öldürmüş

18:1331/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesinin katil zanlısı olarak annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu suçunu itiraf eden anne ile diğer aile üyeleri adliyeye sevk edildi, cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.


Şüpheli olarak maktülün annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı


Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Aile üyeleri cinayeti itiraf etti, anne kızını kendisinin boğduğunu söyledi


Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi.

Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


#Gaziantep
#Cinayet
#Kadın
#Anne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları