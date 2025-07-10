Gaziantep'te maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı

Kaza, gece saatlerinde Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 T 1302 plakalı ticari taksi ile 27 BFP 21 ve 37 ANT 683 plakalı otomobillerin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.