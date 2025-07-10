Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı

Gaziantep'te maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı

09:0710/07/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Gaziantep'te, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası kavga çıktı. Sopa, yumruk ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldıran ve bölgeye gelen polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 T 1302 plakalı ticari taksi ile 27 BFP 21 ve 37 ANT 683 plakalı otomobillerin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından araçlarından inen taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve yerdeki kaldırım taşlarını söken öfkeli kalabalık birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yaralananlar oldu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, havaya uyarı ateş açtı. Sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.







#gaziantep
#kavga
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları ivme yukarı yönlü: 10 Temmuz bugün cumhuriyet altını, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?