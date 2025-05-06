Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları, kurban pazarı yerleri, kurban kesilirken dikkat edilmesi gerekenler en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban pazarları için hazırlıklar yapılırken kurbanlıkların geliş tarihi de belli oldu. Peki kurban pazarları nerelerde kurulacak? Kurbanlıklar ne zaman gelecek? İşte büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ve tüm detaylar...

1 /15 Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar hız kazanırken, fiyatlar ve hijyen kuralları da netleşti. Peki kurbanlıklar ne zaman gelecek?



2 /15 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.



3 /15 Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek.



4 /15 Kurbanlıklar ne zaman gelecek?

İstanbul'da kurbanlık hayvan girişleri 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Kurban satış ve kesim yerleri, çevresel riskler ve halk sağlığı gözetilerek planlanacak. Kurbanlık hayvanların yaş ve türlerine ilişkin düzenlemeler yapılacak. Kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere cezai işlem uygulanacak.

5 /15 Büyükbaş küçükbaş fiyatları ne kadar olacak?

Bu yıl İstanbul’da açıklanan kurbanlık fiyatları tahmini fiyat aralıkları şöyle;

6 /15 Büyükbaş (Dana) 100.000 TL – 180.000 TL



7 /15 Büyükbaş Hisse (1/7) 14.000 TL – 26.000 TL

8 /15 Küçükbaş (Koyun/Keçi) 10.000 TL – 20.000 TL

9 /15 Kurban pazarları nerelerde kurulacak?

İstanbul’da kurban satış alanları başta şu ilçelerde kurulacak:

Sultangazi Esenyurt Pendik Tuzla Başakşehir Arnavutköy



10 /15 Uzmanlar uyardı: Dikkat edin

İstanbul Veteriner Hekimleri Derneği, “Son haftaya bırakmayın, fiyatlar artabilir. Kurbanlık alırken pasaportuna ve küpe numarasına dikkat edin.” diyerek uyarılarda bulundu.

11 /15 Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

✅ Sağlıklı hayvan tercih edin: Hayvanın canlı, hareketli ve hasta görünmemesi gerekir. Gözleri canlı olmalı, ayağa kalkabilmeli.





12 /15 ✅ Veteriner kontrolü şart: Hayvanların küpe numarası ve sağlık belgeleri mutlaka incelenmeli. Ruhsatsız satış noktalarından uzak durulmalı.





















13 /15 ✅ Yaş şartına dikkat: Büyükbaş hayvanlar en az 2 yaşında, Küçükbaş hayvanlar ise 1 yaşında olmalı (veya anasının büyüklüğünde).



















14 /15 ✅ Kesim yeri temiz ve izinli olmalı: Belediye tarafından onaylanmış kesim alanları tercih edilmeli. Hijyen, çevre temizliği ve dini koşullar göz önünde bulundurulmalı.









