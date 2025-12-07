Hakaret sektörü bitecek

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Enflasyon muhasebesi kaldırılsın
İş dünyası ve mali müşavirler, enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, uygulamanın işletmelerde adaletsiz vergi yüküne yol açtığını belirtti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de enflasyon muhasebesinin son bulmasının operasyonel yükü, ek maliyeti ve uyum karmaşasını ortadan kaldırarak işletmeleri rahatlatacağını vurguladı. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ise ortak akılla yeni bir model tasarlanması gerektiğini kaydetti.
Hakaret sektörü son bulacak
Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya mecralarındaki hakaretleri sektöre dönüştürenlere kötü haber. Yeni yargı paketiyle hakaret davaları “uzlaşma” ve “arabulucu” kapsamından çıkarılıyor. Böylece avukatlar, dava açtıkları kişileri, “Şu kadar para ver, şikayetimden vazgeçeyim” diye arayamayacak.
Fenerbahçe yine tekledi
Ligde geçtiğimiz hafta G.Saray’la berabere kalan Fenerbahçe, Başakşehir'de de 2 puan bıraktı. Bu skorla lider Galatasaray’la puan farkı 3’e çıktı.