Hakaret sektörü bitecek

Enflasyon muhasebesi kaldırılsın

İş dünyası ve mali müşavirler, enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, uygulamanın işletmelerde adaletsiz vergi yüküne yol açtığını belirtti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de enflasyon muhasebesinin son bulmasının operasyonel yükü, ek maliyeti ve uyum karmaşasını ortadan kaldırarak işletmeleri rahatlatacağını vurguladı. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ise ortak akılla yeni bir model tasarlanması gerektiğini kaydetti.



