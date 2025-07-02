Hakkari polisinden metruk evler ve ormanlık alanlarda asayiş uygulaması

Katraması Köprüsü çevresinde trafik ve asayiş ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde, sürücülere yönelik yapılan alkol testi gibi titiz kontroller sayesinde trafik güvenliği üst düzeye çıkarıldı. Hem trafikte risk oluşturan unsurlar engellenirken hem de vatandaşların can ve mal güvenliği en iyi şekilde korundu.























