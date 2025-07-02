Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari polisinden metruk evler ve ormanlık alanlarda asayiş uygulaması

Hakkari polisinden metruk evler ve ormanlık alanlarda asayiş uygulaması

09:182/07/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hakkari'de polis ekipleri, gece yarısı gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında ormanlık alanlarda ve metruk evlerde arama yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Katraması Köprüsü çevresinde trafik ve asayiş ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde, sürücülere yönelik yapılan alkol testi gibi titiz kontroller sayesinde trafik güvenliği üst düzeye çıkarıldı. Hem trafikte risk oluşturan unsurlar engellenirken hem de vatandaşların can ve mal güvenliği en iyi şekilde korundu.







Ekipler daha sonra Karşıyaka Mahallesi Pirodan Caddesi'ndeki ormanlık alanı mesken tutan ve çevreyi rahatsız edenlere yönelik gece yarısı ellerindeki fenerlerle denetim yaptı. Ekipler gelen ihbar ve şikayetleri dikkate alarak Bulak Mahallesindeki metruk evlerde de detaylı aramalar yaptı. V


atandaşlar, gece yapılan bu başarılı operasyonlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emniyet güçlerine teşekkür etti. Bölge halkının güvenliği için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten yetkililer, "Hakkari'de huzurun ve asayişin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajı verdi.







#hakkari
#polis
#metruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli temmuz maaş zammı yeni rakam açıklandı: SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?