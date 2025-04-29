Hakkarili aile iki yıldır yılanlarla yaşıyor: Evi istila ettiler, her köşeden çıkıyorlar

Çocuklarının yaşadıkları korku yüzünden evi terk ettiğini söyleyen Havva Aka, "Halimize bir çare bulsunlar. Çocuklarımız evi terk edip amcalarına gitmişler. Yılanlara karşı kalıcı bir çözüm için yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



