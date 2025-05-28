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Hakkari'nin kadim buzullara ilgi arttı: Cilo'daki 20 bin yıllık miras

Hakkari'nin kadim buzullara ilgi arttı: Cilo'daki 20 bin yıllık miras

09:5428/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
DHA
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Hakkari'de uzun yıllar çıkılması ve gezilmesi kısıtlı olan, 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un yer aldığı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ne ilgi, her geçen gün artıyor. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından doğasever akın ederken, Yüksekova TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan, küresel ısınmanın etkisiyle 20 bin yıllık buzulların alan kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları'ndaki buzul göllerini, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı ziyaret ediyor.

Son yıllardaki huzur ortamı, PKK'nın silah bırakma süreci ve havaların ısınmaya başlaması da bölgedeki yoğunluğu artırdı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 400 doğasever ve dağcı grubu, kendilerine eşlik eden rehberler gözetiminde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ni gezerek fotoğraf çekti.

Buzulları görme imkanı bulan doğaseverler bölgeye hayran kaldıklarını belirtirken, Coğrafya Öğretmeni ve Yüksekova TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan buzulların erimesine dikkat çekti.

'BİLİNÇLİ HAREKET EDİN' UYARISI


Küresel ısınmanın etkisiyle 20 bin yıllık buzulların alan kaybettiğini belirten Kenan Canan, "Son yıllarda özellikle bütün dünyada olduğu gibi bizim bu bölgede de hem küresel ısınma hem de insanların etkisiyle ciddi bir erime söz konusu. Özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde insanların bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Gelen insanlarından tek istediğimiz, bölgeyi mutlaka rehberler eşliğinde gezsinler ve gezerken de kesinlikle buzullara basmamalarını istiyoruz. Çünkü her bastıkları alanda buzulun erimesine neden oluyorlar. Onlardan buzulları uzaktan izlemelerini, uzaktan fotoğraflamaları bekliyoruz. Bugün yoğun bir şekilde yine insanların buraya geldiğini görüyoruz. Bölgeyi, buzulları merak ediyorlar. Ama gelirken ve giderken de insanların bilinçli bir şekilde hareket etmelerini isteriz" dedi.


#Hakkari
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