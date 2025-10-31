Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki su sümbülleri ekonomiye kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokolle "Gölbaşı Gölü Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi" hayata geçirildi.







