İki ilin sınırı değişti: Dava 2 yıl sonra sonuçlandı

Davanın avukatı Muhammed Akif Koçak ise, "Alakır köyü sakinlerinin karşı sınır köy olan Bulanık'a bağlı Arı köyü ile sınır uyuşmazlığıyla ilgili hukuk büromuza başvuruda bulundular. Bizde köy sakinleriyle birlikte Ahlat'ta bir tapu sınırının, köyün sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyetiyle beraber gerek Alakır köyü gerekse karşı davalı olan köy ve karşı köylerle beraber büyük bir keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Komşu köyler dinlendi. Yaklaşık 2 yılın sonunda mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar veri. Böylece mahkeme kararı kesinleşti. Netice itibariyle Ahlat sınırları bin 270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş ilinden almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır Köyü gerekse Arı köyü sakinleri tarafından hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karar saygı duyuldu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis'in sınırları büyüyerek, özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk” diye konuştu.