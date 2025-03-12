Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi: Evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Irak'ın Erbil kentinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari'nin Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi. Depremde, sınırdaki Dağlıca ve Yeşiltaş köyündeki bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

1 /8 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak'ın Erbil kentinde saat 21.03'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 /8 Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari'nin Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

3 /8 İlk belirlemelere göre depremde sınırlarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4 /8 EVLERİNDE ÇATLAKLAR OLUŞAN VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen depremde, sınırdaki Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca ve Yeşiltaş köyündeki bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

5 /8 İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bu köylerde deprem korkusu yaşayan vatandaşlar, geceyi evlerinin önünde yaktıkları ateşin başında geçirdi.

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