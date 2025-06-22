İslam alemi kutup haline gelmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a saldırdığı bir dönemde İstanbul’da toplanan İslam ülkelerinin temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Erdoğan, “Çok kutuplu dünyada, 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluk üstleneceği bir dönemin arifesindeyiz” dedi.



