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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ticaret koridorlarının önemi daha da arttı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgemizdeki son gelişmelerin, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi alternatif ticaret yollarının önemini ortaya çıkardığını söyledi. 27-29 Haziran'da gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"yla ilgili basın toplantısı düzenleyen Uraloğlu, Türkiye'nin bu konuda uzun vadeli projeler yürüttüğünü kaydetti.
İslam alemi kutup haline gelmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a saldırdığı bir dönemde İstanbul’da toplanan İslam ülkelerinin temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Erdoğan, “Çok kutuplu dünyada, 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluk üstleneceği bir dönemin arifesindeyiz” dedi.
Fenerbahçe kanatlanacak
Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında kanat da yer alan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun adını verdiği İngiliz ekibi Nottingham’ın sol kanadı Jota Silva için temasa geçti. PSV Eindhoven’dan Bakayoko için ise oyuncuyu ikna turları başladı.