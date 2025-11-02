İstanbul fetret devri yaşamamalı

İstanbul’un fetret devri yaşamasına razı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanıyla Türkiye’nin en büyük parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışını yaptı. İstanbul’u kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız” dedi.



