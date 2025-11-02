Yeni Şafak
İstanbul fetret devri yaşamamalı

İstanbul fetret devri yaşamamalı

04:002/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İşletmelere üçüncü nefes yolda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi kapsamında düşük faizli 55 milyar TL'nin küçük ölçekteki üyelere ulaştığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda destek paketinin üçüncüsünü de başlatacağız" dedi.


İstanbul’un fetret devri yaşamasına razı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alanıyla Türkiye’nin en büyük parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışını yaptı. İstanbul’u kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız” dedi.


Mücadele var gol yok

Süper Lig’in 11. haftasının ilk derbisinde RAMS Park’ta Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan dev maçta gol sesi çıkmadı. Sıkı mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki takım da birbirine geçit vermezken, birer top da direğe takıldı. Ligin ilk iki sırasını paylaşan takımlar arasındaki 5 puanlık fark devam etti.

