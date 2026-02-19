Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İznik Gölü'nde balıkçıların ağına takıldı: İlk kez karşılaşıyoruz

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına takıldı: İlk kez karşılaşıyoruz

10:3119/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bursa’da kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düştüğü İznik Gölü’nde balıkçıların ağına küp takıldı. Göllüce Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Osman Erim, sabah saatlerinde kayığıyla göle açıldığı sırada ağlarına takılan garip bir cismi fark etti. Balığa benzemeyen nesneyi incelemek için hızla kıyıya çıkan Erim, ağları açtığında karşısında tarihi olduğu düşünülen bir küp buldu. Olayın duyulmasıyla birlikte mahalle sakinleri de kıyıya akın ederken, bulunan küp yetkililere teslim edildi.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Osman Erim, böyle eserle ilk kez karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Göllüce Mahallesi’nde yaşıyorum, doğduğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Her zamanki gibi ağlarımızı attık ve ağlarımıza böyle bir nesne takıldı. Ne olduğunu anlayamayınca hemen jandarma ve müze müdürlüğü ekiplerine haber verdik. İnşallah tarihi bir değeri vardır ve İznik’imize bir değer daha katar. Neredeyse 30-35 yıllık balıkçıyım ama ağlarımıza ilk defa böyle bir şey takıldı."

İncelenmek üzere müzeye teslim edildi


Küpü bulan balıkçı Osman Erim’in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Küp, gerekli tutanakların tutulmasının ardından inceleme yapılmak üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, yapılacak bilimsel incelemeler sonucunda küpün hangi döneme ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığının netlik kazanacağını belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi çağrısında bulundu.

#Bursa
#Osman Erim
#Göllüce Mahallesi
#İznik Gölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ayının fazileti nedir? Ayet ve hadislerle Ramazan’ın önemi