Kapadokya'da tarihi keşif: Kapatılan yolun altından çıktı! İlk kez bulundu

Eski yolda başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "UNESCO kesin dünya miras listesindeki bu alanda Kapadokya Alan Başkanlığı olarak yeni açmış olduğumuz Ortahisar-Göreme kara yolu bağlantı yolundan sonra üzerinde bulunduğumuz yolu trafiğe kapatmıştık. Bunun bir sebebi vardı, burada daha önce arkeolojik ve jeofizik çalışması yaptık. Burada birden fazla kaya mekanının ve kaya boşluklarının bulunduğunu tespit ettik. Bu alanı trafiğe kapattıktan sonra Müze Müdürlüğümüz başkanlığında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünün de danışmanlığında bir kazı başlattık. Bu kazılarda tam da tahmin ettiğimiz gibi çeşitli bulgulara rastladık. Tokalı Kilisesi'nin hemen üzerinde bulunan Balkonlu Kilise'nin kiler, mutfak ve işlik alanlarının olduğu mekanlar ortaya çıkartıldı. Şu anda Tokalı Kilisesi'nin önünde Göreme'de ilk defa kayadan oyma mezar olmayan bir nekropol alanına ulaştık. En son bulunan çocuk mezarında çeşitli kalıntılarda ortaya çıktı. Bunları çalışmalar bittiğinde Nevşehir Müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.



