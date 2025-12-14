Yeni Şafak
Kış geri döndü! Meteoroloji açıkladı: 18 ilde kar yağışı bekleniyor

Kış geri döndü! Meteoroloji açıkladı: 18 ilde kar yağışı bekleniyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:14 14/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Meteoroloji, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öte yandan salı günü 18 ilde kar yağışı etkili olacak.


Bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.


Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


Bugün 4 ilde kar yağışı bekleniyor


Kar yağışının beklendiği iller: Artvin, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane.

15 Aralık Pazartesi hava durumu tahmin haritası


18 ile kar uyarısı


16 Aralık Salı günü, 18 ilde kar yağışı bekleniyor. 


