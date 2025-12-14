Kış geri döndü! Meteoroloji açıkladı: 18 ilde kar yağışı bekleniyor





Bugün hava nasıl olacak?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.