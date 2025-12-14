Kış geri döndü! Meteoroloji açıkladı: 18 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öte yandan salı günü 18 ilde kar yağışı etkili olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bugün 4 ilde kar yağışı bekleniyor
Kar yağışının beklendiği iller: Artvin, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane.
15 Aralık Pazartesi hava durumu tahmin haritası
18 ile kar uyarısı
16 Aralık Salı günü, 18 ilde kar yağışı bekleniyor.