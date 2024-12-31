Ne İstanbul Ne Ankara: Türkiye'nin en çok nikah kıyılan yeri belli oldu

9 bin 343 kişinin nikahı kıyıldı





Yılın son nikahını kıyan Tahmazoğlu "Bugün itibariyle 9 bin 343 kişinin nikahını kıydık. Biz gençlerimizin evlenmesinden tarafız. Evlenmek isteyen çiftlerimize özel kurslar açtık. Evlilik okulumuz var. Orada iletişim başta olmak üzere evlilikle ilgili önemli eğitimler verilmekte. Evlenmek isteyen tüm çiftlerimizi her anlamda destekliyoruz.



