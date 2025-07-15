15 Temmuz 2016… Türk milletine tarih yazdıran, vatan ve bayrak uğruna gövdesini tanklara siper ettiren hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece, tüm dünya bir milletin yazdığı büyük bir destana tanıklık etti. Salalar okundu, milyonlar sokaklara döküldü. Objektiflere yansıyan kareler, Türkiye’nin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığının en güçlü kanıtıydı. Her karede ayrı bir kahramanlık, her fotoğrafta unutulmaz bir hikaye vardı. İşte bir milletin hürriyet aşkını, imanla yoğrulmuş duruşunu ve gelecek nesillere bıraktığı direniş destanını anlatan o unutulmaz görüntüler...

1 /27 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti tarih sahnesinde bir kez daha destan yazdı. FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı sokaklara dökülen milyonlar, tankların önüne yattı, silahların karşısına dikildi, dualarıyla ve cesaretiyle vatanını korudu. O geceyi tarihe kaydeden en çarpıcı unsurlardan biri ise hiç şüphesiz objektiflere yansıyan kareler oldu.

2 /27 Köprüler kapatıldı, milyonlarca can tankların önünde siper oldu.

3 /27 Hain kalkışmanın 9. yılında, o geceyi unutulmaz kılan ve tarihe geçen anları yeniden derledik.





4 /27 15 Temmuz gecesi ne oldu?

Tankın önüne yatarak onu durdurmaya çalışan bir vatandaş, cesaretin ve millet iradesinin simgesi haline geldi.

5 /27 Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar tanklara müdahale etti.

6 /27 İstanbul Taksim Meydanı`nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki silahlara aldırmadan vatanı korumak için siper oldu.

7 /27 Ankara'da bombalanan TBMM binası, milli iradeye yöneltilen hain saldırının en çarpıcı delillerindendi.

8 /27 Hain saldırıyı protesto etmek için toplanan vatandaşlar, araçları ezen tanklara müdahale etti.

9 /27 Sırtında bayrağıyla sokağa çıkan vatandaşlar 7’den 70’e herkesin aynı yürekle sokağa döküldüğünün en büyük kanıtıydı.

10 /27 Bir kurşun, bir milletin kaderini değiştirdi: Ömer Halisdemir

15 Temmuz gecesi, Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdıran bir isim vardı: Şehit Astsubay Ömer Halisdemir. O, sadece bir asker değildi. O gece, aldığı emirle darbenin seyrini değiştiren, milletin kaderini yeniden yazan bir kahramandı.





11 /27 Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Gölbaşı'na geldiğinde, karşısında Ömer Halisdemir vardı. Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı “vur” emrini sorgusuz sualsiz yerine getirdi. Terzi'yi alnından vurarak etkisiz hale getirdi. Ancak bu kahramanlık, ona şehadet getirdi. Darbe girişiminin en kritik noktası olan Özel Kuvvetler'in düşmesini engelleyen bu hamle, belki de tüm Türkiye’nin kurtuluşunun kapısını açtı.

12 /27 Kamerasıyla direnişe, kalbiyle şehadete: Şehit Mustafa Cambaz

“Ben bu vatanı sokakta bulmadım” demişti yıllar önce. O sözüyle yaşadı, o sözüyle şehit oldu. 15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilerin namlusuna karşı sadece yüreğini değil, inandığı değerleri de koydu.



13 /27 Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, darbe girişiminin ilk saatlerinde eline silah değil, kamerasını aldı. Sokağa, milletin yanında direnişi kaydetmek için çıktı. Ama o gece yalnızca fotoğraf çekmekle kalmadı; bizzat destanın bir parçası oldu.

14 /27 15 Temmuz 2016 garbe girişimi gecesi: Saat saat ihanet ve direniş

﻿﻿﻿🕓 21.00 İstanbul’da hareketlilik dikkat çekmeye başladı. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri hainler tarafından kapatıldı. Halk, “tatbikat” söylentileriyle ne olduğunu anlamaya çalışıyordu.

15 /27 🕕 21.30 Ankara semalarında savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Genelkurmay Başkanlığı'nda silah sesleri duyuldu. Darbe girişiminin ilk sinyalleri ortaya çıktı.

16 /27 🕖 22.00 Ankara ve İstanbul'da bazı kurumlar hainlerce kuşatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın rehin alındığı haberi yayıldı. Milletin zihninde endişe büyüyordu.



17 /27 🕗 22.30 İstanbul’da TRT binası hainler tarafından basıldı. TRT spikeri zorla darbe bildirisini okudu. “Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu” denilerek milletin iradesine ilk resmi saldırı yapıldı.

18 /27 🕘 23.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'e bağlanarak halkı meydanlara çağırdı. "Milletimi meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." sözleriyle tarihî direnişin fitili ateşlendi.

19 /27 🕙 00.00 İlk şehit haberleri geldi. Gölbaşı'nda Polis Özel Harekât Merkezi bombalandı. 50'den fazla polisimiz şehit oldu.

20 /27 🕚 01.00 Boğaz Köprüsü'nde direniş büyüdü. Vatandaşlar, silahlara rağmen geri adım atmadı. Hainler ve halk arasında çatışmalar yaşandı.

21 /27 🕛 02.30 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yoğun saldırılar başladı. Ancak milletin kararlılığı tankları durdurdu. Darbeci hainler birer birer etkisiz hale getirilmeye başlandı.

22 /27 🕐 03.00 Gözaltılar başladı. Hain kalkışmanın belkemiğini oluşturan generaller teslim oldu. Darbe püskürtülmeye başlamıştı.

23 /27 🕑 06.30 Güneş, şehitlerin kanıyla sulanmış bir vatan toprağının üzerine doğdu. Türk milleti, namlulara karşı imanıyla direndi.

24 /27 O gece asker ve sivil toplam 252 şehit, 2 bin 740 gazi verdik.

25 /27 Türkiye o sabah yeni bir güne, yeni bir ruhla uyandı. Sabah ezanıyla aydınlanan meydanlar ise zaferin ve milletin yeniden doğuşunun fotoğrafıydı.

26 /27 15 Temmuz sadece bir gecelik bir kalkışma değil, milletin kaderine sahip çıkma iradesinin adı oldu.