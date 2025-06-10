Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi: Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) dahilinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine tatmin olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Eşsiz doğası, berrak suyu ve çevresindeki volkanik yapısıyla dikkat çeken Nemrut, yüksekten çekilen karelerle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan Nemrut Kalderası, doğal güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.