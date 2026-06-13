Nüfusu her geçen gün azalıyor: Telefon ve internet için başka mahalleye gidiyorlar

"TORUNUMLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞAMIYORUM"





Halime Koç (71) da telefon ve internet olmadığı için çok zorluklar çektiklerini belirterek, şunları söyledi:





"Birini özlüyoruz, 'Hadi konuşalım' diyoruz ya benim sesim ona gitmiyor ya da onun sesi gelmiyor, konuşamıyoruz. Telefon elimizde, 'Nerede çekecek?’ diye koşuyoruz. Üç yaşındaki torunum beni çok arıyor, 'Babaanne görüntülü ara' diyor ama görüntülü konuşamıyoruz. Büyük torunum da hiç gelmiyor, internet çekmiyor diye gelmek istemiyor."