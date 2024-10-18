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Ön safta savaşarak şehit oldu

Ön safta savaşarak şehit oldu

04:0018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

2025 bütçesi 14.7 trilyon TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe büyüklüğünü 14 trilyon 731 milyar TL olarak açıkladı. Bütçeyi bağlayan Yılmaz, Meclis’teki bütçe görüşme maratonunun 22 Ekim'de başlayacağını bildirdi. Yılmaz, enflasyonu kademeli olarak 2026 yılında tek haneli seviyelere indireceklerini söyledi.

Ön safta savaşarak şehit oldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, işgalci İsrail’le Refah’ta çıkan çatışmada şehit oldu. Terör devleti İsrail askerlerince yayınlanan fotoğraflar Sinvar’ın yer altındaki korunaklı bir tünelde ya da rehineleri canlı kalkan olarak kullanırken değil en

ön safta savaşarak şehit olduğunu ortaya koydu.

Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenciler ile buluştu. Doğan, Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili bir soru üzerine, "Hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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