Ön safta savaşarak şehit oldu

Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenciler ile buluştu. Doğan, Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili bir soru üzerine, "Hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.