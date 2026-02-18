Ordu’da fırtına: Evlerin çatıları uçtu

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ordu için yapılan sarı kodlu uyarıda, ilin iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden saatteki hızı yer yer 50-90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.