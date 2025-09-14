Sakarya'da Çilek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Fatih Akın da üçüncüsünü düzenledikleri festivalin geçen yıllara göre daha çok ilgi gördüğünü söyledi.





Festivalde sadece organizasyonu yaptıklarını, asıl emeği çiftçilerin verdiğini dile getiren Akın, "Gerçekten alın terleriyle 12 ay boyunca mücadele ediyorlar. Yetiştirdikleri ürünler gerçekten lezzetli oluyor. Burada da sürekli pazar kuruluyor. Burada alışveriş yapan vatandaşlarımızın daha sık gelmelerini sağlamak için festival düzenliyoruz. Burada amacımız, yörenin tanıtımını yapmak, bunu yaparken de buradaki çiftçimiz, esnafımız bize destek oluyor. Bu festivalde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Kaymakamımıza destek olduğu için teşekkür ederim. Önemli olan birliktelik, beraberlik, buradaki lezzeti hep beraber tatmamız. Gerçekten güzel bir ambiyans oldu." diye konuştu.