SOLOTÜRK'ten '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.
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#Erzurum
#SOLOTÜRK
#Türk Hava Kuvvetleri
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı.
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