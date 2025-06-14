Vatandaşları hedef alan dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Kendilerini avukat gibi tanıtıp kolayca tuzak kuran fırsatçılar, bu kez farklı bir yöntemle insanları kandırıyor. Telefonunuza gelen bir mesajla veya aramayla kendinizi ansızın bir soruşturmanın içinde bulabilirsiniz. Üstelik bu dolandırıcılar aradıkları kişinin T.C. kimlik no’sunu bile biliyor böylece mağdur kişilerin güvenini kazanıyor… Başıma gelmez demeyin, işte ayrıntılar...

1 /7 Dolandırıcılar arama zahmetine girmeden, SMS’in yarattığı tedirginlikle vatandaşın numarayı aramasını bekliyor. Telefonda kendisini avukat olarak tanıtan bu kişiler, “Adınız yasadışı bahis soruşturmasına karıştı” diyerek son 5 yıl içinde (...) IP adresi üzerinden bahis sitesine girildiği yalanını öne sürüyor ve bir kamu davası açıldığını iddia ediyor. Üstelik öyle profesyoneller ki bahis sitesine girmemiş olsanız bile buna inandırıyorlar…

2 /7 Bahis sitesine girmemiş olsanız bile inandırıyorlar

Telefonun diğer ucundaki kişi, “Telefonunuza gelen reklamlara tıklamanız bile IP adresinizin yasa dışı bahis sitesine girmiş gibi görünmesine sebep olabilir” diyerek insanları böyle bir suça karışmış olabileceğine ikna etmeye çalışıyor.

3 /7 T.C. kimlik numaranız bile kozları oluyor

Milliyet’te yer alan habere göre; dolandırıcılar, aradıkları kişinin T.C. kimlik numarasına ulaşarak inandırıcılıklarını artırıyor. Sözde avukat, ödeme yapılmaması durumunda dosyanın savcılığa gönderileceğini, iyi hal indirimi şansının kalmayacağını ve yargılama sonunda 3 ila 7 yıl arası hapis cezası alabileceği tehdidini savurarak korkutuyor.

4 /7 25 bin 700 TL ödeme yap yoksa dosya savcılıkta

Sahte bir siteye yönlendirdikleri mağdura e-Devlet bilgilerini girdirip UYAP’taymış gibi gösteriyorlar ve sahte dava dosyasını sunuyorlar. “Dosya savcılığa gitmesin, 25 bin 700 TL’yi hemen ödeyin” diyerek para koparmaya çalışıyorlar.



5 /7 ‘Parayı gönder, sicilin temizlensin’ kandırmacası

Dolandırıcılar, ödeme yapılırsa adli sicilin temizleneceğini ve isminin temize çıkacağını söyleyerek kişiyi tuzağa düşürüyor. Panik yaşayanlar ise çoğu zaman parayı göndermekten çekinmiyor.

6 /7 Gerçek avukat olduklarına bile inandırıyorlar

Kandırdıkları kişiyi İstanbul Barosu’nun web sitesine yönlendirip sicil numarası paylaşıyorlar ve avukat olduklarına inandırmaya çalışıyorlar.