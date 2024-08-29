Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara semalarında gösteri yapacak

"Öncelikle dünyada bir tim kurulduğunda Hava Kuvvetlerinin temsilcisi olarak görülür. Bu durum tabii ki bizde de böyle. Ancak bizim halkımızla gönülden bir bağ kurma olayımız var. Halkımızın bizim acılarımızla üzülüp başarılarımızla mutlu olmasıyla gösterilerimizde de birçok kez karşılaşıyoruz. Halkımızın gösterilerimizi izlerken gözlerinde oluşan nem, hayranlık uyandıran bakışlar, bir annemizin elini açıp dua etmesi gibi birçok gurur verici olaya tanık oluyoruz. Bu da bizim Türk milletine özgü olan kutsal bir enerjidir. Bizlerin de en büyük motivasyon kaynağıdır."