Ünlülerin sır torbacısı 'CİO'nun kimliği belli oldu! Yalı partilerinin gizemli ismi deşifre edildi

Tedarikçilerden biri 'Cio'ydu





Partilere, 'Cio' ve 'Saço' lakaplı şahısların uyuşturucu madde tedarikçileri olduklarını, bu şahısların maddeler getirdiklerini bildiğini itiraf eden Akçay, "Partilere Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yapılırdı. Yıllardır aynı ekiple çalıştığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı" şeklinde ifade vermişti.