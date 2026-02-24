Ünlülerin sır torbacısı 'CİO'nun kimliği belli oldu! Yalı partilerinin gizemli ismi deşifre edildi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazıldı.Tanık ifadelerinde yalı ve yat partilerine uyuşturucu temin ettiği öne sürülen “CİO” lakaplı kişinin kimliği savcılık tarafından tespit edildi. Operasyonlar başlamadan önce yurt dışına çıktığı belirlenen şüpheli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
Özellikle firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği partilerin hemen hemen hepsinde bulunan "CİO" lakaplı kişinin partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Savcılık, "CİO" lakaplı kişinin kimliğini belirledi.
"CİO" lakaplı şüpheli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı. "CİO" lakaplı torbacının uyuşturucu operasyonları başlamadan yurt dışına çıktığı tespit edildi.
Şoför ifade vermişti
Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerde özellikle Kasım Garipoğlu'nun 10 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay verdiği ifadede, " 'Cio' lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilere il olarak uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" beyan etmişti.
Tedarikçilerden biri 'Cio'ydu
Partilere, 'Cio' ve 'Saço' lakaplı şahısların uyuşturucu madde tedarikçileri olduklarını, bu şahısların maddeler getirdiklerini bildiğini itiraf eden Akçay, "Partilere Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yapılırdı. Yıllardır aynı ekiple çalıştığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı" şeklinde ifade vermişti.
"Yanında hep çanta taşırdı"
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın yanı sıra barmenliğini yapan Atilla Aydın da ifadesinde "CİO" ile ilgili önemli bilgiler vermişti. "Cio" lakaplı ünlülerin torbacısının da sıklıkla bu partilerde boy gösterdiğini aktaran Aydın, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı" ifadelerini kullanmıştı.
'CİO'nun kimliği ortaya çıktı
Savcılık, 'Cio'nun Gürkan Kahramanoğlu olduğunu belirledi.