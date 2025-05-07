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Üzüm bağlarında imece usulü budama: Buraya traktör bile giremiyor

Üzüm bağlarında imece usulü budama: Buraya traktör bile giremiyor

09:567/05/2025, Çarşamba
DHA
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Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesindeki köylerde yaşayanlar, tarla, bahçe hazırlama ve üzüm bağları budama döneminde bölge engebeli olduğundan imece usulü işlerini yapıyor. Akdemir köyünde oturan Turan Kaya, imece geleneğinin yaklaşık 1 asırdır devam ettiğini söyledi.

Sıcak iklimiyle dikkat çeken Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayanlar, üzümün yetiştiği bağlarda sezona hazırlık yapıyor.

Traktörlerin giremediği engebeli bölgelere, köylüler imece usulü birbirine yardım ediyor. Köylüler, birlikte üzüm bağlarını buduyor, kazma ve küreklerle ot temizliği yapıyor.

İlçede 2024 yılında 540 dekarlık alanda yaklaşık 289 ton çekirdekli sofralık üzüm, 15 dekarlık alanda ise 14 ton kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi elde edildi.

"ALAN ENGEBELİ, TRAKTÖR GİREMİYOR"


Akdemir köyünde yaşayan Turan Kaya, imece usulü yardımlaşma geleneğini anlatarak, "Bu yıl üzüm bağlarında budama işine yağışlardan dolayı biraz geç başladık. Yaklaşık 1 asırdır imece usulü bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Köyde üzüm bağları çok olduğu için sırayla o şekilde çalışma yapıyoruz. Bizim insanlarımız yardımsever ve birbirlerine yardım etmeyi seviyor. Birbirimize yardım ederek daha hızlı bir şekilde çalışmayı bitiriyoruz. Bağlarımızın bulunduğu alan engebeli olduğu için traktör giremiyor. Kazma kürekle toprağı kazıyoruz. Amacımız ilçemizde yetişen üzümün verimini ve kalitesini arttırmak" diye konuştu.

#Hakkari
#Derecik
#Akdemir köyü
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