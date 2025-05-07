Üzüm bağlarında imece usulü budama: Buraya traktör bile giremiyor

"ALAN ENGEBELİ, TRAKTÖR GİREMİYOR"





Akdemir köyünde yaşayan Turan Kaya, imece usulü yardımlaşma geleneğini anlatarak, "Bu yıl üzüm bağlarında budama işine yağışlardan dolayı biraz geç başladık. Yaklaşık 1 asırdır imece usulü bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Köyde üzüm bağları çok olduğu için sırayla o şekilde çalışma yapıyoruz. Bizim insanlarımız yardımsever ve birbirlerine yardım etmeyi seviyor. Birbirimize yardım ederek daha hızlı bir şekilde çalışmayı bitiriyoruz. Bağlarımızın bulunduğu alan engebeli olduğu için traktör giremiyor. Kazma kürekle toprağı kazıyoruz. Amacımız ilçemizde yetişen üzümün verimini ve kalitesini arttırmak" diye konuştu.