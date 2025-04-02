Vali devreye girdi: Hakkari'de 30 yıl sonra hasret son buldu

Köylüler, yıllardır süren özlemin bitmesine vesile olan Hakkari Valisi Ali Çelik'e minnettar olduklarını belirtti. Ziyaret boyunca sık sık dua eden vatandaşlar, "Bu mutluluğu bize yaşattığı için Vali Ali Çelik'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. 30 yıl sonra köyümüzde olmak bizler için tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.