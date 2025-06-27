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Van Gölü'nde akıntıya kapılan genci deniz polisi kurtardı

Van Gölü'nde akıntıya kapılan genci deniz polisi kurtardı

23:4027/06/2025, Cuma
DHA
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen S.B. (18), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü yakınlarında saat 18.30'da Van Gölü'nde giren S.B., geri dönmeyince çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarla birlikte akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği belirlenen S.B.'nin bulunduğu bölge saptanıp, kurtarma çalışması başlatıldı.

Deniz polisi, bot yardımıyla S.B.'yi akıntıya kapıldığı yerden alarak kıyıya çıkardı. 

ağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., kontrol amaçlı Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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