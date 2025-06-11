Van Gölü'ndeki dolunay manzarası görenleri mest etti

Ahlat ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Şahin Şerefoğlu, "Bugün dolunayın Van Gölü'ndeki yansıması çok muhteşem bir görüntü. Bu görüntüyü kaçırmamak için burada değerlendiriyoruz. Bütün doğa severleri, fotoğraf severleri bu fırsattan yararlanmaları için bekliyoruz" dedi.