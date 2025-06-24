Yedi katlı binada büyük panik: Mühür de yetmedi kaynakla kapattılar

Belediye ve ilgili kurumların Valilikle koordineli şekilde eşya tahliyesine ilişkin kararını beklediklerini belirten Polat, aynı zamanda bazı ailelerin yetkili mercilere başvurduğunu ve geçici konaklama talep ettiğini de ifade ederek, yetkililere destek çağrısında bulundu.