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Yeşillik içindeki menderesler havadan görüntülendi

Yeşillik içindeki menderesler havadan görüntülendi

09:065/06/2025, Perşembe
IHA
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Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçe yolu üzerinde bulunan Güzeldere Mendereslerinin yeşiller arasındaki görüntüsü havadan görüntülendi.

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri, havaların ısınmasıyla birlikte yeşile bürünen doğa ile bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, kıvrılarak akan mendereslerin etrafını saran yeşil örtü dikkat çekiyor.

Özellikle tarım arazileri arasında süzülen nehir yatakları, doğanın estetik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#Bitlis
#Tatvan
#Hizan
#Güzeldere Menderesleri
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