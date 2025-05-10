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Yüksekova'da akıntıya kapılan 17 yaşındaki İbrahim aranıyor

Yüksekova'da akıntıya kapılan 17 yaşındaki İbrahim aranıyor

19:1810/05/2025, Cumartesi
DHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, pikniğe giden ve yüzmek için Avaşin Deresi'ne giren 2 genç akıntıya kapıldı. Gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarılırken, kaybolan İbrahim Kom (17) için ise arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. 

Gençlerden 2'si yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Kom için arama çalışmaları başlatıldı. 

Bölge halkının da katıldığı arama çalışmaları sürerken, aynı yerde ailesiyle piknik yapan Kom'un dayısı Cengiz Çağırma ise bağırma sesi duyduğunu ve hemen suya atladığını söyledi.

Suda yeğenini gördüğünü fakat akıntının fazla olması nedeniyle yanaşamadığını ve İbrahim Kom'un gözden kaybolduğunu söyledi.

#Hakkari
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