Yüksekova'da serinleten yağış

Esnaf Vahap Çölgeçen, "Kavurucu sıcaklığın ardından bu şekilde yağması güzel oldu, havalar serinledi. Ama diğer taraftan bakıldığında vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yüksekova, bu ani yağışla birlikte kavurucu sıcaklara kısa bir mola vermiş oldu. Vatandaşlarımız serinlemenin tadını çıkarırken, yağışın getirdiği bereket de yüzleri güldürdü" dedi.