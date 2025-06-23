Yüksekova'nın doğası turistleri büyüledi

Ziyaretçiler, "Türkiye'nin her yeri güzel ama Yüksekova'nın doğası apayrı bir güzel. Yüksek rakımlı dağları, gölleri, buzulları ve insanları bu bölge için en önemli kriterler. Burada gezdik, gördük; insanlar bizi evlerine kadar davet etti, kapılarını açtı. Böyle bir misafirperverliği başka hiçbir yerde görmedik" dediler.