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400 yıllık gelenek: Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorlar, bütün köy toplanıp yapıyor

400 yıllık gelenek: Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorlar, bütün köy toplanıp yapıyor

10:272/06/2025, Pazartesi
IHA
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Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Dededen kalma bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor.

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde vatandaşlar asırlardır dededen kalma yöntemlerle imece usulü çeltik ekimi yapıyor.

Bahar aylarının gelmesiyle tarlalara inen köylüler, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla çeltik ekimine başladı. İklimi ve verimli toprakları sayesinde çeltik üretimi için elverişli bir yapıya sahip Çeltikli köyünde çiftçiler asırlık yöntemleri yaşatmaya devam ediyor.

Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

Diyabet hastaları tüketebiliyor

Köyde yetiştirilen ve bölgede pazarlanan pirincin en büyük özelliği ise diyabet hastalarının bile tüketebileceği türde olması. Köyde yüzyıllardır üretilen pirinç için köylüler her yıl imece usulü ile tarlalarını ekiyor.


Mayıs ayı başlarında başlanan ekim işlemleri ay sonuna kadar devam ederken, pirincin hasadı ise eylül ayında yapılıyor.

Yıllardır köylülerin hep birlikte imece usulü ile çeltik ekimi ve hasadı yaptıklarını söyleyen Faysal Kın, "Dededen babadan kalma bu iş 300-400 yıldır yapılıyor. Hasadını yaptığımız pirinci hem kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz hem de satışını yapıyoruz. Bizim sabit müşterilerimiz var. Hasat ettiğimiz pirinci eskiden değirmende öğütürdük, şu anda fabrikaya götürüyoruz. Geçen yıl 100 liradan satışa sunduk. Ama bu sene ne kadar olur tam bir fiyat belirlemedik" diye konuştu.

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