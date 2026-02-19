Yeni Şafak
Altın düşüşe geçti: Gram altının yeni fiyatı belli oldu

09:1619/02/2026, Perşembe
Altın piyasasındaki hareketlilik 19 Şubat Perşembe gününde de devam ediyor. Gözler Fed'in faiz patikasına yön verebilecek ABD enflasyon verilerine çevrilirken, vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İnişli çıkışlı grafik izleyen altın bugünü yine düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.996,11₺

Gram Altın Satış: 6.997,04₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.846,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.011,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.693,00₺

Yarım Altın Satış: 24.009,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 46.545,25₺

Tam Altın Satış: 47.514,98₺

ATA ALTIN

Ata Altın Alış: 47.999,79₺

Ata Altın Satış: 49.264,00₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.621,82₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.694,78₺

