"Avludaki Sır" sergisi sanat severlerle buluşuyor

Çetinkaya, sergi alanının üç katmanlı bir yapıda olduğunu anlatarak, "Alanda bir giriş sizi karşılıyor, orta alana geçiyorsunuz. Orta alanda atölyemiz var ve son alan mahzen alanı. Mahzen alanında daha özel ve gizli parçaları sergiliyoruz. Ana tablolarımız, Anadolu kadınlarından yola çıkılarak oluşturulmuş eserler." ifadelerini kullandı.





Sergide ebru sanatını kullanarak yapılan manzara resimlerinin de yer aldığını bildiren Çetinkaya, "Görülmemiş, duyulmamış ama gerçekten çok kıymetli eserler. Çizgisine hayran olduğumuz eserleri toplamış olduk buraya. Bu avludaki en temel amacımız, insanları bir araya getirmek. Sadece bir sergi alanı değil, izlenilmelerini ve o ana şahit olmalarını istedik. Burası üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir yer. O yüzden bütün avlunun paydaşları burada o ruhu yaşasın istedik." diye konuştu.





"Gündüzünü, gecesini aydınlık tutacağımız bir yer olarak planladık burayı"





Saliha Nur Çetinkaya, atölye alanını sadece sanat değil, her pratiği eğitime dönüştürebilecekleri, farklı disiplinlerde eğitimlerin olacağı bir avlu olarak tasarladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:





"Avlumuz üç alana yayılıyor. Birincisi sanat galerisi olarak hizmet veriyor, ikincisi bir workshop, atölye, söyleşi ve etkinlik alanı olarak hizmet verebiliyor. Üçüncüsü de atölye yapan paydaşlarımızı kurumlarla birleştiren, onların yeteneklerinin kurumsallaştığı bir alan. Şu anda yaklaşık 30 tane atölye belirledik. Gündüzünde, gecesinde aydınlık tutacağımız bir yer olarak planladık burayı. Sergimiz ekim sonuna kadar devam edecek. Fakat maalesef aramızdan ayrılan eserlerimiz de olacak.





Gelecekte hem bir sergi alanı hem farklı sanatçılarla bir araya gelinen atölyelerin yer aldığı canlı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çetinkaya, "Atölyeleri galeri ruhunun, sanatın içinde sunmak istiyoruz. Genelde atölye dediğimizde insanların aklına sadece sanat atölyeleri geliyor ama burada binicilik gibi teorik kısmı burada olan, sonu çiftlikte biten programlar da tasarlıyoruz. Teoriden pratiğe, Balat'ın sokaklarına dökülen bir noktaya doğru ilerlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Çetinkaya, açılış sergisinin gelirinin bir kısmını Gazze'ye göndereceklerine işaret ederek, "Onlara umut olması, eşitlik temennimizi iletmek amacıyla buna niyet ettik. Ekim ayı boyunca ufak kahvelerimiz de dahil olmak üzere, sergimizdeki tüm eserlerden, satın alınmış tüm parçalardan gelen gelirin bir kısmı inşallah Gazze'ye ulaşacak umuduyla yola çıktık." dedi.







