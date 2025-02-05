Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Baklavadan ay çekirdeği hamburgerden kalp çıktı: Bakanlık yeni ifşa listesini yayınladı

Baklavadan ay çekirdeği hamburgerden kalp çıktı: Bakanlık yeni ifşa listesini yayınladı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:075/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Yeni eklenen ürünler ve markalar içerisinde; bal, sucuk, lahmacun harcı, kıymalı pide, hamburger, et, peynir, zeytinyağı, baklava, yoğurt ve pul biber gibi hile yapıldığı tespit edildi. İşte vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için yayınlanan yeni liste.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "taklit ve tağşiş gıdaları" ile "sağlığa zararlı gıdalar" listesini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, evlerine alışveriş yapmadan önce bu listeyi kontrol ederek, güvenilir ve sağlıklı ürünleri tercih ediyor.

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.


guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

Sahte gıda listesi güncellendi

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 4 Ocak tarihli listede bal, sucuk, lahmacun harcı, kıymalı pide, hamburger, et, peynir, zeytinyağı, baklava, yoğurt ve pul biber gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. İfşa edilen firmalar arasında ünlü markalarda bulunuyor. 

Listede en çok hile yapılan ürünlerin başında gelen zeytinyağı da yer aldı.

Baklavaya ay çekirdeği

Fıstıklı özel baklava olarak satılan ürünün içinde fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı. 

Hamburgerden kalp çıktı

Bakanlığın açıkladığı listeye göre sucukta kanatlı eti ve baş eti, lahmacun, kıymalı pide, çiğ dana etine kanatlı eti karıştırıldığı görüldü. Hamburgerde ise kalp tespit edildi.


Peynirde hile

Peynir, tereyağı ve yoğurtta yağ oranlarının düşük olduğu ve bitkisel yağ karıştırıldığı duyuruldu. Ayrıca yoğurtta nişasta katıldığı belirlendi.

Sucuktan tavuk başı çıktı

İşlem görmüş tavuk sucuğunda ise Sakatat (Baş eti) tespiti yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 04.02.2025 tarihinde yenilenen 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesi şu şekilde;

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar
#taklit ürün
#Hileli Gıda
#Hileli gıdalar listesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşından en düşük ve en yüksek yeni tutar belli oldu! 2025 zamlı işsizlik maaşı ücreti ne zaman, ayın kaçında ödenecek?