Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Yeni eklenen ürünler ve markalar içerisinde; bal, sucuk, lahmacun harcı, kıymalı pide, hamburger, et, peynir, zeytinyağı, baklava, yoğurt ve pul biber gibi hile yapıldığı tespit edildi. İşte vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için yayınlanan yeni liste.

1 /13 Tarım ve Orman Bakanlığı, "taklit ve tağşiş gıdaları" ile "sağlığa zararlı gıdalar" listesini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

2 /13 Vatandaşlar, evlerine alışveriş yapmadan önce bu listeyi kontrol ederek, güvenilir ve sağlıklı ürünleri tercih ediyor.

3 /13 Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

4 /13 Sahte gıda listesi güncellendi Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 4 Ocak tarihli listede bal, sucuk, lahmacun harcı, kıymalı pide, hamburger, et, peynir, zeytinyağı, baklava, yoğurt ve pul biber gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. İfşa edilen firmalar arasında ünlü markalarda bulunuyor.

5 /13 Listede en çok hile yapılan ürünlerin başında gelen zeytinyağı da yer aldı.

6 /13 Baklavaya ay çekirdeği Fıstıklı özel baklava olarak satılan ürünün içinde fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.

7 /13 Hamburgerden kalp çıktı Bakanlığın açıkladığı listeye göre sucukta kanatlı eti ve baş eti, lahmacun, kıymalı pide, çiğ dana etine kanatlı eti karıştırıldığı görüldü. Hamburgerde ise kalp tespit edildi.



8 /13 Peynirde hile Peynir, tereyağı ve yoğurtta yağ oranlarının düşük olduğu ve bitkisel yağ karıştırıldığı duyuruldu. Ayrıca yoğurtta nişasta katıldığı belirlendi.

9 /13 Sucuktan tavuk başı çıktı İşlem görmüş tavuk sucuğunda ise Sakatat (Baş eti) tespiti yapıldı.

10 /13 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 04.02.2025 tarihinde yenilenen 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesi şu şekilde;

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