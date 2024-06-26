Beyaz saçlara 10 doğal formül: Kaynatıp sürüldüğünde boyayı çöpe attırıyor

Saçın beyazlaması hücresel bir pigment kaybıdır. Ana neden, hücresel döngünün yavaşlaması, hatta bazen noktalanmasıdır. Pigmenti yaratan “melanosit” isimli hücrelerdeki üretimin yavaşlaması sonucunda saçlar beyazlar. Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için kimyasal yöntemlere başvurmak istemeyenler ise çözümü, doğadan gelen bitkisel kürlerde arıyor. İşte kimyasal içeren saç boyaları yerine faydalanabileceğiniz doğal yöntemler...
Saç köklerinin pigment hücrelerini kaybetmesiyle beyaz saçlar ortaya çıkar. Düzensiz yaşam, sağlıksız beslenme, stres ya da genetik faktörler saçların beyazlama sürecini hızlandırır.
Genellikle kadınlar ve erkekler beyaz saçlarının görünümünü ortadan kaldırmak için saçlarını boyamayı tercih eder. Ancak saç boyaları saç derisine ve vücuda zarar veren pek çok kimyasalı içinde barındırır.
Saçlarınızdaki beyazları saç boyası kullanmadan da kapatabilmeniz mümkün. Bazı doğal yöntemler saç boyası etkisi sağlayarak beyaz saçları yok edebiliyor.
Saç renginin korunması için sağlıklı bir beslenme çok önemlidir. Özellikle B12 vitamini, folik asit, demir, çinko ve omega-3 yağ asitleri saç sağlığı için önemli besinlerdir.
Hindistancevizi yağı, badem yağı veya zeytinyağı gibi bitkisel yağları saç derinize ve saç tellerinize düzenli olarak uygulamak saçınızı besleyebilir ve doğal parlaklık kazandırabilir.
KINA
Kınayı biraz suyla karıştırıp saçlarınıza bu macunu uygulayın. Koyu kahverengi saçlar için bir diğer seçenek ise bunu uygularken biraz Hindistan cevizi yağı kullanmaktır.
Ceviz yaprakları
Ceviz yaprakları beyaz saçları saklar ve kimyasal malzemelerdeki gibi olumsuz yan etkiler olmadan görünümlerini azaltır. Ağacın yaprakları junglona olarak bilinen bir madde içerir, bu kozmetik endüstrisinde de kullanılan doğal bir renklendiricidir.
- Ceviz yapraklarından bir çay yapın ve saçlarınıza uygulamadan önce 15 dakika soğutun.
SOĞAN
Soğan sağlık ve güzellik açısından sayısız faydaya sahiptir, bunu içeriğindeki yüksek oranda besleyici özelliklerine borçludur. Erken saç beyazlamasını yavaşlatmak için soğan doğrudan saç derisine uygulanabilir.İngiltere Birleşik Krallığı Bradford Üniversitesinde yapılan bir çalışmada soğanın katalaz olarak bilinen bir enzimi içerdiği ve bunun da saç köklerinde biriken ve renklerini kaybetmelerine yol açan hidrojen peroksidi ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Buna ek olarak, soğanı uyguladığınızda saçlarınızın sağlıklı uzamasını da desteklemiş oluyorsunuz.
Adaçayı
Adaçayı içeriğinde bir çok doğal boya içerir ve bu da doğal saç renginizi restore eder ve beyaz saçların ortaya çıkışını azaltır. Saçları koyultmak ve beyazları kapatmak için adaçayı yapraklarından çay yapın, iyice rengi ve özü çıkana kadar 30 dakika kaynatın. Sonra ılık hale gelince saça uygulayın. En iyi sonuçları almak için haftada 3 kez uygulayın.
Papatya ve toz zerdeçal kürü
Malzemeler:
- 2 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı papatya
- 4 yemek kaşığı toz zerdeçal
Uygulama:
Zerdeçalın faydasını saçlarınızda görmek için tüm malzemeleri 10 dakika kadar kaynatıp demlenmesini sağlayın. Duş sonrasında durulama suyu olarak kullanacağınız etkili su, düzenli uygulama gerektirmektedir. Ayda 2 defa kullanmanızı ve bu kürü alışkanlık haline getirmenizi tavsiye edilir.
Biberiye
1/4 bardak biberiye
1/4 bardak adaçayı
2 bardak su (400 ml)
Nasıl hazırlayacaksınız?
Suyu kaynama noktasına getirin ve şifalı bitkileri ekleyin. Saçlarınıza ve saç derinize uygulamadan önce bütün gece bekletin.
Havuç suyu
Birkaç havucu kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın.
Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin.
Su ile durulayın.
Havuç suyu saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.
Isırgan yaprağı
Malzemeler:
- 3 adet ceviz yaprağı
- 3 adet yeşil ceviz kabuğu
- 1 diş sarımsak
- 1 fincan ısırgan yaprağı
- 1 adet kırmızı soğan kabuğu
- 1 yemek kaşığı biberiye
- 1 tatlı kaşığı çam terebentin yağı
Hazırlanışı:
Tencerenin üzerine 1 litre kadar su eklenir ve 10 dakika kadar kaynatılır.
10 dakika sonra çam terebentin yağı da eklenir ve ılıması için beklenir.
Ilıyan karışım, saçlara masaj yoluyla sürüldükten sonra birkaç saat saçların bu karışımı çekmesi beklenir.
AVOKADO
Avokado süper nemlendirici bir meyvedir. Parlak saçlar ve erken yaşlanmayı önlemek için birebirdir. İçindeki mineraller, yağlı asitler ve saç sağlığı için gerekli olan E vitaminin rejeneratif özelliklerini taşır. Bunların hepsinden yararlanmak için meyveyi açıp içini ezin ve saçlarınıza ve saç derinize maske uygulayın.
Papatya suyu
Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın.
Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin.
Su ile durulayın.
Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.