Beyaz saçlara 10 doğal formül: Kaynatıp sürüldüğünde boyayı çöpe attırıyor

SOĞAN

Soğan sağlık ve güzellik açısından sayısız faydaya sahiptir, bunu içeriğindeki yüksek oranda besleyici özelliklerine borçludur. Erken saç beyazlamasını yavaşlatmak için soğan doğrudan saç derisine uygulanabilir.İngiltere Birleşik Krallığı Bradford Üniversitesinde yapılan bir çalışmada soğanın katalaz olarak bilinen bir enzimi içerdiği ve bunun da saç köklerinde biriken ve renklerini kaybetmelerine yol açan hidrojen peroksidi ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Buna ek olarak, soğanı uyguladığınızda saçlarınızın sağlıklı uzamasını da desteklemiş oluyorsunuz.



