Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarsınız? İşte cevabı

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan biber, hem çiğ hem de pişmiş şekilde sofralarda sıkça yer alır. Salatalardan dolmalara, kebaplardan kahvaltılık tabaklara kadar pek çok yemekte kullanılan biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğu ise sıkça merak edilir.