Biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlarsınız? İşte cevabı

Yemeklere damak tadı katan biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğunu ayırt etmek bazen güç olabilir. Peki, biberin acı mı tatlı mı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? İşte cevabı...
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan biber, hem çiğ hem de pişmiş şekilde sofralarda sıkça yer alır. Salatalardan dolmalara, kebaplardan kahvaltılık tabaklara kadar pek çok yemekte kullanılan biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğu ise sıkça merak edilir.
Özellikle pazardan ya da manavdan alınan biberlerin tadını önceden deneyemediğimizde, acı olup olmadığını anlamak için bazı pratik yöntemlere başvurmak gerekir.
Peki, biberin acılığı nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler...
Uzmanlar, biberin acı olup olmadığını anlamak için ilk olarak kokusuna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Acı biberler, kesilip kırıldığında daha keskin ve yoğun bir koku yayabilir.
Bunun yanında, biberin sap kısmına yakın olan renk tonları da ipucu verir. Koyu ve damar görünümündeki bölgeler genellikle biberin acı olma ihtimalini artırır.
En kesin yöntemlerden biri ise, biberin ucundan küçük bir parça koparıp dilinize hafifçe dokundurmak. Ancak bu yöntemde dikkatli olunmalı, çünkü bazı biberler beklenenden çok daha acı ve yakıcı olabilir.