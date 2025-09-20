Boşanıyorlar mı? Burak Özçivit'in son hamlesi kulisleri salladı: Yangından mal kaçırır gibi...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit hakkındaki son iddia magazin kulislerini salladı. İddiaya göre Özçivit lüks araçlarını ve gayrimenkullerini peş peşe satışa çıkardı. Villalarından özel garajlı evine kadar birçok mülkünü nakde çevirdiği öne sürülen Özçivit'in bu hamlesi 2 farklı ihtimale yorumlandı. İşte detaylar.
Son günlerde magazin kulislerinde Burak Özçivit’in mal varlığıyla ilgili dikkat çeken söylentiler dolaşıyor.
Ünlü oyuncunun hem lüks otomobillerini hem de gayrimenkullerini elden çıkarmaya başladığı öne sürülüyor.
İddialara göre Özçivit, garajında yer alan pahalı araçlarını piyasa değerinin altında satıyor. Oyuncunun 22 milyon liraya aldığı bir aracı yalnızca 14 milyon liraya devrettiği konuşuluyor.
Sadece otomobiller değil, Acarkent’te bulunan iki villasını da satış listesine eklediği ifade ediliyor. Emlak ofisleri üzerinden satışa çıkarmak yerine, yakın çevresine “Düşük fiyata almak ister misiniz?” şeklinde teklifler götürdüğü de iddialar arasında. Bu tavır, kulislerde “Yangından mal kaçırır gibi” yorumlarına yol açtı.
Özçivit’in ayrıca Şile ya da Sapanca’da yaptırdığı, içinde stüdyo büyüklüğünde özel garajı bulunan lüks evini de satmaya hazırlandığı ileri sürülüyor. Böylece sadece oturduğu evleri değil, yatırım amacıyla aldığı mülkleri de nakde çevirdiği değerlendirmeleri yapılıyor.
Akşam'da yer alan habere göre, tüm bu gelişmelerin ardından, kulislerde iki ihtimal konuşulmaya başlandı.
Birinci ihtimal, boşanma hazırlığı.
“Tüm servetini paraya çevirmesi, olası bir mal paylaşımı öncesi adım olabilir” iddiası gündeme taşındı.
İkinci senaryo ise yurtdışı planı.
Ortadoğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun Dubai, Katar veya Irak’a taşınmayı düşünebileceği öne sürülüyor.