Boşanıyorlar mı? Burak Özçivit'in son hamlesi kulisleri salladı: Yangından mal kaçırır gibi...

Sadece otomobiller değil, Acarkent’te bulunan iki villasını da satış listesine eklediği ifade ediliyor. Emlak ofisleri üzerinden satışa çıkarmak yerine, yakın çevresine “Düşük fiyata almak ister misiniz?” şeklinde teklifler götürdüğü de iddialar arasında. Bu tavır, kulislerde “Yangından mal kaçırır gibi” yorumlarına yol açtı.