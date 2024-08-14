Bu da kolonya hazinesi: Türkiye'de başka eşi benzeri yok

Ümit Çınar, “25 yıl önce bana bir arkadaşım kolonya getirdi Balıkesir'den. Bende onunla başladım ve 25 yıldır biriktiriyorum. Şimdi elimde 2 bin 500-3 bin üzeri kolonya şişesi mevcut. Bütün Türkiye'den arkadaşlarım getiriyor. Bende bazen antika pazarlarından alıyorum. Maddi yönden zor kolonya toplamak. Müze açmayı düşünüyoruz. Bu nedenle araştırma içindeyiz. Belediyeler olsun, valilik olsun, kim ışık yakarsa, kim girişime geçerse yaparız. 1886 yılının kolonya şişesi de mevcut bende. Her yerden var. Özellikle İzmir'de 80'e yakın üretici firma var. Onların kolonya şişeleri de var. Kolonya bizim milli bir kokumuz. Hastalıkla, sağlıkla, bayramlarda hep kolonya ikram ederiz” dedi.