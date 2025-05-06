Bu listeyi görmeden sakın alışveriş yapmayın: Doğal sanıyorduk, meğer sağlığımızla oynuyorlarmış...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden hileli gıda ürünlerine karşı yürüttüğü denetimlerde 35 yeni ürünü ifşa etti. Sahtecilikte başı bal ve zeytinyağı çekerken, bazı markaların bala şeker şurubu, zeytinyağına ise tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Tüketicilerin sağlığını riske atan firmalar ve ürünler tek tek açıklandı. İşte halk sağlığını hiçe sayan o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yürüttüğü denetimler sonucunda tespit edilen taklit ve tağşişli ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son yayımlanan listede özellikle bal ve zeytinyağı ürünlerindeki sahtekârlıklar dikkat çekti. Bakanlık, toplam 35 yeni hileli ürünü kamuoyuna duyururken, halk sağlığını doğrudan tehdit eden uygulamalara karşı vatandaşları uyardı.
En çok dikkat çeken hileler arasında, süzme çiçek balı adı altında satılan ürünlere şeker şurubu karıştırılması ve naturel sızma zeytinyağı diye pazarlanan ürünlerde ise tohum yağları kullanılması yer aldı.
Denetimler sonucunda Ankara’dan Aydın’a, İzmir’den birçok farklı ile kadar geniş bir sahtecilik ağı tespit edildi.
BALDA ŞEKER ŞURUBU TUZAĞI
Ankara Akyurt merkezli "Vahit Yıldız Balsu" firmasına ait "Haskaymak", "Erzincan Birlik Bal", "Pervari Sepeti", "Köseoğlu Bal", "Arıcızade", "Abalı" ve "Vitamel" markalı ballarda tağşiş tespit edildi.
Ürünlerde bala glukoz ya da fruktoz bazlı şeker şurupları eklendiği belirlendi. Benzer şekilde, Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda’nın çiçek balı ürünlerinde de aynı tür sahtekârlığa rastlandı.
ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KARIŞTIRANLAR
Zeytinyağı ürünlerinde ise tablo daha da çarpıcıydı. İzmir ve Aydın başta olmak üzere birçok üretici firmanın, naturel sızma etiketiyle satışa sunduğu zeytinyağlarına; kanola, pamuk gibi tohum yağları karıştırdığı tespit edildi.
Selçuk’taki SSC Grup, Bayındır’daki Hilal Hayvansal Ürünler, Gaziemir’deki Özdeğirmenciler Gıda ve Efeler’deki Zeynare Gıda gibi firmaların 5 litrelik teneke ambalajlı zeytinyağlarında bu tür hileler saptandı.
Özellikle Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Sonkoz Yağ ve Tuncay Eroğlu isimli firmaların ürünlerinde hem tohum yağı hem de kalitesi düşük sınıf yağların bir arada kullanıldığı rapor edildi. Ayrıca Dikili’den Pazarcı firması, Aydın Köşk’ten Nurettin Kemer – Ege Tadım gibi üreticiler de listeye dâhil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, etiket okuma alışkanlığının önemine dikkat çekerken, “Naturel sızma” ya da “soğuk sıkım” gibi ifadelerin tek başına güvenli ürün anlamına gelmediğini belirtti.
Yetkililer, tüketicilerin bilindik markalardan şaşmamalarını ve şüpheli ürünleri ALO 174 Gıda Hattı’na bildirmelerini önerdi.