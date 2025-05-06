Bu listeyi görmeden sakın alışveriş yapmayın: Doğal sanıyorduk, meğer sağlığımızla oynuyorlarmış...

Özellikle Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Sonkoz Yağ ve Tuncay Eroğlu isimli firmaların ürünlerinde hem tohum yağı hem de kalitesi düşük sınıf yağların bir arada kullanıldığı rapor edildi. Ayrıca Dikili’den Pazarcı firması, Aydın Köşk’ten Nurettin Kemer – Ege Tadım gibi üreticiler de listeye dâhil edildi.