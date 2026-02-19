ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu
































