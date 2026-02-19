Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Karadeniz’de yerel kuvvetli yağış, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de 70 km/saate varan fırtına, Doğu Anadolu’da buzlanma ve çığ riski, Güneydoğu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklık batıda artarken doğuda düşüşe geçiyor. Meteoroloji 19 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunun detayları.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının batıda 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili olacak.
Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı
Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de rüzgarın kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Rüzgarın ülke genelinde ise çoğunlukla güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Doğu Anadolu’da buzlanma ve çığ tehlikesi
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı görülecek. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği belirtildi.
Sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
19 ŞUBAT 2026 SAATLİK HAVA TAHMİNİ
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ