Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor! Meteoroloji’den 19 Şubat Perşembe gününe ilişkin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor! Meteoroloji’den 19 Şubat Perşembe gününe ilişkin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Tuğba Güner
08:2619/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Karadeniz’de yerel kuvvetli yağış, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de 70 km/saate varan fırtına, Doğu Anadolu’da buzlanma ve çığ riski, Güneydoğu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklık batıda artarken doğuda düşüşe geçiyor. Meteoroloji 19 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunun detayları.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının batıda 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili olacak.

Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Fırtına ve kuvvetli rüzgar bekleniyor


Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de rüzgarın kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Rüzgarın ülke genelinde ise çoğunlukla güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.


Doğu Anadolu’da buzlanma ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı görülecek. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği belirtildi.


Sıcaklık batıda artıyor, doğuda düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.











ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu









BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.






AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı









GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





İL İL ANLIK HAVA DURUMU

19 ŞUBAT 2026 SAATLİK HAVA TAHMİNİ

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

#hava durumu
#meteoroloji
#yağış
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Maaşı Hesaplama – İkramiyesi (4A, 4B, 4C) 2026: Ramazan ve Kurban Bayramı 2026 Emekli İkramiyesi Zammı açıklandı mı?