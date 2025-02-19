Çayın tüm faydaları tek makalede toplandı: Olumlu etkisini azaltmamak için şeker eklenmemeli

"ÇAYDAN İLAÇ YAPILABİLİR"

Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, çay alanında ihtisas üniversitesidir. Çay, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir; dolayısıyla Rize için büyük bir ekonomik öneme sahiptir. Çayın sağlığa olan faydalarını, bir tıp profesörü olarak mevcut bilimsel makaleleri derleyerek, tek bir makale halinde literatüre kazandırdım. Buradaki amacım, şimdiye kadar yapılmış bilimsel araştırmalardan kalitesi ve güvenilirliği yüksek olanları derleyip bilim camiasına sunmaktı. Aslında yüzlerce, belki de binlerce makaleyi okuyarak bu son hale dönüştürdük. Bu bize ne kazandırıyor? Aslında çay alanında birçok araştırma yapılabilir; tarım aletlerinden tutun, tıbbi görüntüleme cihazlarına kadar farklı ürünlerin geliştirilmesi, ilaç veya katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bir üniversitenin yapabileceklerinin neler olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla asıl amacımız buydu" dedi.