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Demet Akalın'ı yıkan ölüm: Acı haberi bu sözlerle duyurdu

Demet Akalın'ı yıkan ölüm: Acı haberi bu sözlerle duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:3811/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı. Ünlü şarkıcı, ailesinden bir kayıp verdi. Acı haberi sosyal medya hesabından yürek yakan sözlerle duyurdu. Takipçilerinden baş sağlığı ve destek mesajları yağdı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bu kez ailesinden çok sevdiği birini kaybettiğini açıkladı.

Ünlü isim, üzüntüsünü yürek yakan sözleriyle duyurdu.

Demet Akalın'ın 95 yaşındaki teyzesi Sebahat Birsin hayatını kaybetti.

"Anneannemin yanına gitti"

Ünlü şarkıcı, "Büyük teyzem Sabahat Birsin hakkın rahmetine kavuştu sabaha karşı... Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanında nur içinde yatsın" dedi.

"Pamuğumuz gitti"

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, şu ifadelere yer verdi:

"Mekanın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım. Pamuğumuz gitti, kurtuldu"

Demet Akalın'ın hayatını bir kaza değiştirdi

23 Nisan 1972 doğumlu Demet Akalın henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetti. Annesi ise öldü sanılıp morga koyulan ünlü ismin baba özlemi yıllar geçse de dinmedi.

#Demet Akalın
#sosyal medya
#vefat

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