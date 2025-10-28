Dünyanın en büyük el yazması Mushaf'ı: İstanbul'da yazıldı

"Az kişinin yapabildiği bir eser yapabilmek mutluluk veren bir şey"





Hattat Ali Zaman, eline kamışı aldıktan sonra sanatla bitişik olduğunu, her şeyin insanın ruhundan çıktığını ve yapılan iş ile yazılan şeyin de çok önemli olduğunu söyledi.





Yapılan işin herhangi bir eşi ya da benzerinin olmamasının kişiyi mutlu ettiğini belirten Zaman, "Az kişinin yapabildiği bir eser yapabilmek veya az kişinin yapmak isteyeceği bir eseri yapmak... Bu benim için mutluluk ve gurur veren bir şeydir." diye konuştu.