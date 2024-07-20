Emine Erdoğan atıksız alışverişi teşvik eden marketi ziyaret etti

Türkiye'de bir ilk olarak Ankara'da hayata geçirilen, atıksız yaşam biçimini teşvik eden, "Tarım Kredi Sıfır Market"i ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:





"Geri dönüşüm otomatını ve dolum istasyonunu inceleyerek, ata tohumdan yetiştirilen ürünler ile kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünler hakkında bilgi aldım. Sıfır Atık felsefesinin, günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için verilen bu çabanın, her çevre dostunun desteğiyle daha da anlam kazanacağına yürekten inanıyorum. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hayata geçirilen projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını diliyor, emek verenlere teşekkür ediyorum."